جارسيا: اليوم أنا في مانشستر سيتي وغدًا لا أعرف

هل يترك إريك جارسيا مانشستر سيتي من أجل العودة إلى برشلونة حيث بدأ؟

تحدث إريك جارسيا مؤكدًا أمام وسائل الإعلام أنه لا يزال لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي حيث يستمر الحديث عن العودة المحتملة إلى برشلونة.

جارسيا غادر برشلونة الذي نشأ فيه في عام 2017 وحصل على تقدير كبير مع مانشستر سيتي والمدرب بيب جوارديولا خلال الفترة التي قضاها في ملعب الاتحاد.

وحول الحديث عن عودته المحتملة إلى برشلونة، قال جارسيا إنه لا يعلم ما الذي من الممكن أن يحدث في المستقبل ولكنه أكد على احترامه لفريقه الحالي.

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وأضاف: "أنا ممتن لمانشستر سيتي وبيب جوارديولا وأعلم أن التجربة التي قضيتها هنا تحت قيادته كانت سببًا رئيسيًا في الكثير من الأشياء الإيجابية التي حدثت لمسيرتي"

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وتابع: "اليوم أنا لاعب في مانشستر سيتي، لكن غدًا لا تعرف أبدًا أين يمكن أن تكون، ربما لأنك لا تؤدي بشكل جيد، ربما تتراجع بسبب إصابة، لا نعلم شيئًا عن المستقبل"

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي من أجل إريك جارسيا بعد توقف المفاوضات لفترة.

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