مانشستر سيتي يُغري ميسي بـ”أمريكا” لضمه الصيف المقبل

هل يوافق الليو؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي يضع في هذه الفترة خطة متقنة لإقناع ليونيل ميسي بالانضمام إليهم بنهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وكان ميسي قد أراد الرحيل في الصيف الماضي بعد خلافات مع إدارة البرسا، وطرحت الصحافة اسم سيتي كأبرز الوجهات المحتملة اعتمادًا على وجود بيب جوارديولا هناك.

الآن ينتظر ميسي ما سيحدث في انتخابات برشلونة، فوصول أحد المرشحين الذين يحظون بثقته قد يجعله يتراجع عن قراره في الرحيل ويمدد عقده في كامب نو.

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أما إذا قرر الليو المغادرة، فإن سيتي سيغريه بورقة التخطيط الكامل لمستقبله، من خلال قدومه إلى البريميرليج في البداية ثم الارتحال إلى فريق نيويورك سيتي الأمريكي في أواخر أيامه بالملاعب.

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نيويورك سيتي هو أحد الأندية المملوكة للشركة المالكة لمانشستر "سيتي جروب"، والعيش في الولايات المتحدة بآخر مسيرة ميسي هو أحد الخيارات التي تجذبه حقًا وفقًا لما قالته تقارير من شبكة يورو سبورت.

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لكن هل يكون سيتي هو الوحيد الطامح للتوقيع مع ميسي؟ الصحف لا تتوقف عن ربط البرغوث بأندية أخرى، وكان آخرها باريس سان جيرمان قبل أن يخرج والده خورخي وينفي الأمر جملةً وتفصيلًا.

في كل الأحوال سيكون يوم 24 يناير المقبل محوريًا في مستقبل ميسي، فهو اليوم الذي حددته إدارة برشلونة الحالية لإجراء انتخابات الرئاسة، ووصول تيار معادي للإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قد يساهم في بقاء الأرجنتيني حتى النهاية في كتالونيا.

يذكر أن ميسي يواجه انتقادات كثيرة هذا الموسم بعد تراجع مستواه بعض الشيء وعدم قدرته على إحراز الأهداف بنفس القدر المعتاد منه، لكنه رد على الجميع بأدائه الرائع أمام ريال بيتيس في آخر مباريات ما قبل التوقف الدولي.