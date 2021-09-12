جارديم يوجه رسالة قوية لجميع منافسي الهلال

ماذا قال جارديم عن مواجهة الفريق الإيراني؟

علق البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على استعداد فريقه لمواجهة الاستقلال الإيراني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه الاستقلال مساء غدٍ الإثنين على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، من أجل تحديد المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.

ماذا قال جارديم قبل مواجهة الاستقلال؟

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الاستقلال، قال جارديم: "نادي الهلال يعمل على الفوز بجميع البطولات التي ينافس فيها، وعملنا بشكل جيد للغاية خلال فترة التوقف الدولية السابقة".

المدرب البرتغالي تابع: "قمنا بتحفيز اللاعبين وخوض لقاء ودي لتجهيز الزعيم من أجل مواجهة استقلال طهران بشكل جيد، وتعويض غياب اللاعبين الدوليين".

وشهدت الفترة الماضية فترة توقف دولي طويلة، بسبب ارتباطات المنتخب السعودي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

هل يتجه ليوناردو لتغيير طريقة لعبه؟

وبعد سؤاله عن طريقة لعبه مهاجمين عكس طريقة لعبه المعهودة، قال جارديم: "ما يهمني هو الاستحواذ على الكرة، وكيفية تحرك اللاعبين داخل أرضية الملعب".

وأردف: "فريق الهلال يمتلك حلول كثيرة عندما يمتلك الكرة ويغلق المساحات، ومباراة الاستقلال ستكون مهمة جدًا للفريق، لأن هدفنا داخل نادي الهلال هو تحقيق الفوز بجميع البطولات".

ويسعى الهلال للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، واستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، بعد أن توج به عام 2019.

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