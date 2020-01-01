جاتوزو يكشف حقيقة إمكانية وفاته بسبب مرض عينه

مدرب نابولي يعاني بسبب عينه في اللقاءات الأخيرة

كشف مدرب نابولي جينارو جاتوزو حقيقة مرضه الذي تسبب في ضرر بالغ في عينه اليمنى وظهر جلياً في لقاءات الفريق الأخيرة، وسط شائعات عن وفاته بسببه.

وظهر جاتوزو غير قادر على الحركة كثيراً في لقاءات نابولي الأخيرة على عكس عادته، وارتدى نظارة طبية تحجب الرؤية عن العين المتضررة.

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وأوضح "رينو" حقيقة المرض في تصريحاته بعد تعادل نابولي وتورينو الأربعاء: "لست في حالتي الطبيعية، أعاني من مرض مناعي، مياسيثنيا العين، منذ شهور الآن".

وأضاف: "خرجت شائعات أنني سأموت بسبب الأمر، لا تقلقوا لن أموت، ولكن الرؤية المزدوجة صعبة، أعاني منذ عشر سنوات ولكن الأمر زاد في الأيام الأخيرة وأصابني بالإجهاد".

وأكمل جاتوزو: "اللاعبون يعانون معي، ولكن الأمر سيتحسن وعيني ستعود لطبيعتها وسأعود وسيماً، أقول لكل الأطفال إن الحياة جميلة، لا تخافوا وواجهوا الجميع مهما كان الشكل في المرآة، أنتم تتمتعون بالجمال".

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مياسيثنيا جرافيس مرض مناعي يهاجم الجهاز العصبي، ومن ضمن آثاره مهاجمته للعين، مما يؤدي لتعطل في وظائف العضلات التي تتحكم بها ويسبب رؤية مزدوجة وضعف، ولا يوجد له علاج.

وتعادل نابولي بهدف لكل جانب مع تورينو، ليواصل النتائج السلبية في الجولات الماضية بالدوري بعد الخسارة في آخر مباراتين.