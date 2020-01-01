جاتوزو يرد على ميسي: لن نفوز على برشلونة هكذا

التصريحات من جانب برشلونة ونابولي تتواصل قبل مواجهة دوري الأبطال

جاءت تصريحات جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي نابولي على نفس الوتيرة التي جاءت عليها تصريحات قائد برشلونة ليونيل ميسي قبل أيام.

ومن المنتظر أن يتواجه برشلونة ونابولي في مباراة الإياب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا مساء الثامن من أغسطس المقبل.

وحول ذلك، كان ميسي قبل أيام قد صرح أنه إذا واصل برشلونة على نفس الأداء الذي يلعب به في الفترة الأخيرة فإنه لن يستطيع الفوز على نابولي.

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وعلى نفس الخط، قال جينارو جاتوزو المدير الفني لأمراء الجنوب الإيطالي إن فريقه إذا واصل على نفس المنوال فلن يتمكن من هزيمة برشلونة.

وأضاف: "نحن نصنع الفرص ونفشل في تحويلها إلى أهداف، حتى ينتهي المنافسون بالتسجيل ويفوزون علينا أو يحرمونا من الحصول على ما نريد"

وتابع: "لقد حدث ذلك بالفعل عدة مرات ويجب علينا تصحيحه لأنهم يسببون لنا الكثير من المشاكل في مباريات نؤدي فيها بشكل جيد، إذا واصلنا هكذا أمام برشلونة سنخسر"

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يذكر أن نابولي حقق طفرة في النتائج مع جاتوزو مقارنة بما كان الحال عليه مع كارلو أنشيلوتي بسبب الأزمة بين الأخير وبين دي لاورينتس رئيس ومالك النادي.