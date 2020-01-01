جابيجول ليس هدفًا لتشيلسي وويست هام

إلى أين سيذهب جابيجول؟

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن نجم إنتر المعار إلى فلامنجو البرازيلي جابرييل باربوسا والمعروف بـ "جابيجول" لن يذهب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الشتوي.

وكانت الصحف الإنجليزية قد تحدثت عن رغبة تشيلسي في التعاقد مع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد رفع عقوبة المنع من التعاقدات عنه.

وارتبط ويست هام يونايتد كذلك بالتعاقد مع جابرييل باربوسا منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية وكذلك في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولكن بعد الموسم المميز الذي قدمه جابيجول مع فلامنجو في الدوري البرازيلي وفي كوبا ليبارتادوريس، عاد اللاعب ليصبح مطلوبًا من الأندية الأوروبية.

ورغم ذلك، ذكرت الصحف الإنجليزية أن تشيلسي وويست هام يونايتد قد تراجعا عن محاولات ضم مهاجم فلامنجو ولن يتعاقدا معه في الوقت الحالي.

وبذلك تزداد احتمالية أن يظل اللاعب معارًا إلى فلامنجو حتى نهاية فترة إعارته ثم يعود بعدها إلى صفوف إنتر الذي لم يحسم أمره بشأن مستقبل جابيجول.

أخبار الانتقالات: تشيلسي يسعى لشراء خط هجوم كامل والإنتر يستهدف ماركوس ألونسو

يذكر أن جابيجول قد سجل 43 هدفًا في جميع المسابقات مع فلامنجو في الموسم الماضي، حيث توج هدافًا للدوري البرازيلي وكذلك لليبارتادوريس.