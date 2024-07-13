ثورة في حراسة المرمى؟.. مدرب ليفربول الجديد يستعين بنظارات "غريبة" لتحسين أليسون وشركاه!

عصر الريدز الجديد...

بدأ فابيان أوتي، مدرب حراس المرمى الجديد في ليفربول، مهام عمله ضمن طاقم المدير الفني آرني سلوت، الذي سيتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يروجن كلوب.

وكان أوتي جزءًا من الجهاز الفني لمنتخب الولايات المتحدة في كوبا أمريكا 2024، لكنه قطع عطلته للانضمام إلى الموسم التحضيري لليفربول، والذي بدأ أمس الجمعة.

ولجأ مدرب الحراس لتقنية جديدة في التدريب تدعى (Impaired Vision)، والتي تعمل على تأخير رؤية الحراس للكرة، بالإضافة لاستخدام سماعات تحول دون سماع صوت ضرب الكرة أثناء التسديد، ليعتمد الحارس على الرؤية فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مدرب ليفربول الجديد آرني سلوت: "كانت لديه بطولة كوبا أمريكا مع الولايات المتحدة، وأعطيته إجازة لبضعة أسابيع لكنه قال: لا، أريد أن آتي في أقرب وقت ممكن".

وختم: "جاء بعد عطلة لمدة أسبوع واحد فقط، هذا ما تحب رؤيته، رغم أهمية الحصول على عطلة، إلا أنك تحب أن ترى الموظفين واللاعبين يرغبون في القدوم في أقرب وقت ممكن لمساعدتنا".

ومن المقرر أن يسافر ليفربول إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيلعب مباريات ودية ضد آرسنال ومانشستر يونايتد.