ثورة عراقية بعد نكسة الأردن .. عريضة إلى فيفا ومطالب بإعادة المباراة!

وداع العراق لكأس آسيا يبدو أنه لن يمر مرور الكرام..

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غضب عراقي جم يسيطر حاليًا على الوسط الآسيوي بعد وداع أسود الرافدين لكأس آسيا قطر 2023، اليوم الإثنين، على يد الأردن.

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العراق خسر لقاء دور الـ16 أمام النشامى، الذين قاموا بريمونتادا رائعة في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، وحولوا تأخرهم 2-1، لفوز بثلاثية مقابل هدفين.

لكن قبل تقدم النشامى، أشهر حكم اللقاء الإيراني علي رضا الكارت الأصفر الثاني من ثم الأحمر في وجه نجم العراقي أيمن حسين، بعد احتفاله بطريقة "المنسف" ردًا على احتفال الأردنيين بالطريقة نفسها في هدفهم الأول، لكن الإيراني عاقب أسد الرافدين ولم يفعل مع النشامى.

تصرف الحكم هذا دفع العراقيين لقيادة ثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس مجرد تفجير غضب، بل أن مواطن يدعى "يوسف سيرجو" دعى الشعب العراقي للتوقيع على عريضة لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة الحكم، وإعادة المباراة من جديد، تحت وسم "#اعاده_المباراه_ومحاسبه_الحكم".

ويبرر الجمهور العراقي موقفه من إيقاف الحكم بشكل نهائي بواقعة تعود لعام 2016، مؤكدين أنه ظلمهم كذلك خلال مواجهة أستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وتغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لهم.

يذكر أنه بعد هزيمة العراق، تلتقي الأردن في ربع النهائي بطاجيكستان، في الثاني من فبراير المقبل.

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