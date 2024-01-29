فيديو | احتفال المنسف .. رد المنتخب الأردني "القاسي" على جماهير العراق

الأردن أنهت الشوط الأول من المواجهة المثيرة متقدمة بهدف نظيف

Tod

أنهى المنتخب الأردني الشوط الأول من المباراة المثيرة أمام العراق في دور الـ16 من كأس آسيا متقدمًا بهدف سجله يزن النعيمات في آخر دقائق الشوط.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النعيمات سجل الهدف بطريقة ممتازة، حيث استغل خطأ المدافع العراقي في التمرير وانتزع الكرة وانطلق بها نحو المرمى وسدد داخل الشباك بطريقة رائعة، لكن الهدف لم يكن ما لفت الأنظار بل احتفال الأردنيين به.

منتخب النشامى احتفل بالهدف بطريقة ملفتة، إذ اجتمع اللاعبون في دائرة مغلقة وبدا وكأنها يتناولون أكلة "المنسف" الأردنية الشهيرة ويشربون القهوة العربية، وذلك في رد قاسٍ على هتافات الجمهور العراقي قبل اللقاء.

العراقيون هتفوا قبل اللقاء "واحد اتنين .. المنسف رايح وين"، كما توعد الكثير منهم بأكل المنسف الأردني منذ علموا أن النشامى فضلوا مواجهة العراق بدلًا من اليابان في دور الـ16، وهو ما دفعهم للعب باسترخاء أمام البحرين وقبول الخسارة بهدف يتيم.

يُشار إلى أن المنتخب العراقي هو الوحيد بجانب قطر وإيران الذي استطاع الفوز بجميع مبارياته الثلاثة في دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

Tod