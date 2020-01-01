ثورة التصحيح تلوح في الأفق.. ميلان يبحث عن مدافعين جدد

يبدو أن الميلان يحاول النهوض من جديد

يبدو أن فريق ميلان الإيطالي بدأ البحث عن كيفية تطوير الفريق ودعمه بالعناصر الجيدة الموسم المقبل.

ميلان بدأ التفكير جدياً في التعاقد مع ظهير أيسر ليكون بديلاً للاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز حسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، خصوصاً بعد رحيل البديل ريكاردو رودريجيز عن صفوف الفريق في يناير.

ولكن المشكلة الأكبر التي تواجه الفريق العريق هو خط الدفاع بشكل عام ومركز الظهير الأيمن بشكل خاص بعد أن دخل مرمى الميلان 31 هدف هذا الموسم وسجل 25 فقط، خصوصاً مع تراجع مستوى الثنائي أندريا كونتي ودافيدي كلابريا.

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الثنائي لا يقدمان ما يأمله المدرب بيولي وجماهير الميلان التي طالبت الإدارة بالتعاقد مع ظهير أيمن على اسم وقيمة ميلان في إيطاليا.

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صاحب الـ7 ألقاب دوري أبطال أوروبا يضع على طاولة الانتقالات كلاً من دينزل دومفريس لاعب إيندهوفن الهولندي، بالإضافة إلى اللاعب التركي زكي سيليك لاعب فريق ليل، الذي يعتبر الهدف الأول للروسونيري.

باولو جيلوني مدافع فريق جنوى الإيطالية يعتبر مرشح بقوة بسبب خروجه من أكاديمة ميلان في صغره، وينتهي عقد اللاعب في موسم 2021، وهو الأمر الذي يجعل المقابل المادي أقل.

يذكر أن ميلان يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 23 جولة برصيد 32 نقطة.