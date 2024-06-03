ثورة الإصلاح.. فيرجسون يقود مفاوضات مانشستر يونايتد لخطف 3 صفقات مميزة!

بداية عهد راتكليف..

يستهدف مانشستر يونايتد ضم 3 صفقات مميزة من كريستال بالاس، في الميركاتو الصيفي المقبل، في إطار خطة الإصلاح الشاملة التي يقودها السير جيم راتكليف، المالك المساهم الجديد.

وحسب " Football Insider"، فإن السير أليكس فيرجسون يقود التفاوض بشأن ضم الثلاثي "مارك جويهي وإيبيريشي إيز ومايكل أوليز" من النادي اللندني، بينما يتجه اليونايتد "لحملة تصفية" في الفريق.

وأوضحت أن فيرجسون الذي يعمل بصفته مديرا وسفيرا للنادي، عقد محادثات مع مدير الكرة في كريستال بالاس دوجي فريدمان في لندن، لاستكشاف موقف النادي من بيع الثلاثي.

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ووفقًا للمصادر، فإن جويهي (23 عاما) مدرج في القائمة المختصرة لأهداف قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ينظر إلى إيز (25 عاما) وأوليز (22 عاما) على أنهما خياران محتملان لإضافة تعزيزات هجومية.

وختمت: "من المقرر أن ينتهي عقد جويهي في 2026، بينما يستمر إيز وأوليز حتى 2027، ويبحث النسور عن بيع إيز مقابل 70 مليون إسترليني، والرقم ذاته بالنسبة لأوليز أيضا.