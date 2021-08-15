ثنائي آرسنال مرشحان لتلبية رغبات كومان

أنظار برشلونة تتوجه نحو انجلترا

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني وضع مهاجمي أرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجابوني بيير إيميريك أوباميانج ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.

وكان صيف برشلونة صاخبًا بعض الشيء بعد رحيل أحد أعمدة الفريق الرئيسية، ليونيل ميسي بعد فشل تجديد تعاقده، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ما جاء في التقارير بخصوص لاكازيت وأوباميانج؟

حسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن برشلونة يسعى لتأمين صفوفه بقدوم لاكازيت أو أوباميانج حال خروج الدنماركى مارتين برايثوايت عن صفوف الفريق.

وأضافت الصحفية أن الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أرسل رسالة واضحة إلى برايثوايت وأومتيتي وكولادو بأن مكانهم خارج الفريق بالموسم المقبل.

ما هو موقف أوباميانج ولاكازيت؟

حسب "سبورت" فإن لاعبي أرسنال منفتحون على الخروج ولا يمانعون خيار برشلونة، لا يزال أمام لاعب دورتموند السابق عامين في عقده ، لكن في أرسنال لا يمانعون خروجه الآن وسيكونون على استعداد لقبول صفقة.

يذكر أنه سبق وأن تفاوض برشلونة مع أوباميانغ الموسم الماضي، لكن لم يرغب نادي "المدفعجيه" حينها في التخلي عن اللاعب.

بالنسبة للفرنسي، لم يتبق أمام لاكازيت سوى عام واحد على انتهاء عقده، وبالتالي فإن النادي الإنجليزي لديه فرصة أخيرة للحصول على ربح من لاعب لم يلبِ التوقعات، وسيكون آرسنال منفتحًا على التخلص منه.

ما هو موقف برشلونة؟

في برشلونة، يتابعون وضع كلا اللاعبين عن كثب، لكنهم يدركون أنه لا يمكنهم ملاحقة أحدهما إلا إذا غادر برايثويت، بالإضافة أن في الوقت الحالي لا يسمح الوضع الاقتصادي للنادي في دفع صفقة انتقال، والعملية يجب أن تكون هيئة تبادل.

وسيكون من الضروري الآن معرفة من هم لاعبي فريق برشلونة الذين قد يثيرون اهتمام ميكيل أرتيتا لاتمام تلك الصفقة التبادلية.

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