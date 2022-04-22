تين هاج يكشف موقفه من التعامل مع كريستيانو رونالدو!

كشف مدرب مانشستر يونايتد القادم إريك تين هاج عن الطريقة التي سيتعامل بها مع نجوم الشياطين الحمر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

وكان قد أعلن الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي عن الاتفاق مع مدرب أياكس الحالي لتولي مسؤولية الفريق بدايةً من الموسم القادم.

وجاء حديث صاحب ال 52 عامًا في مقابلة مع صحيفة "Trouw" الهولندية تحدث فيها أيضًا عن سياسية الانتقالات وتطلعاته في الفترة المقبلة مع فريقه الجديد.

ماذا قال تين هاج؟

سُئل تين هاج عما إذا كان يستطيع التعامل بشكل جيد مع رونالدو، وأجاب بطريقة مقتضبة حول تلك المسألة، حيث قال: "أعتقد ذلك، لكنني سأظل على طبيعتي أيضًا".

كما تحدث عن تعامله مع بقية النجوم مثل برونو فيرنانديش وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد، وكيف سيعمل معهم.

وأوضح: "تحدد المعطيات دائمًا طريقة لعبك، لكنني أشير إلى المتطلبات التي تأتي معها والمعايير. أقول لمن لديه مهمة ومن لا يفي بها، سيتم إخباري بذلك، بغض النظر عن هويته. أنا لا أقدم أي تنازلات في هذا الصدد".

وفي المقابلة، يناقش تين هاج أيضًا الإشاعة القائلة بأنه يريد أن يكون له صوت مهم فيما يتعلق بسياسة الانتقالات.

وأردف: "نعم. أطالب مقدمًا بمطالب حول كيف أريد العمل. إذا لم يتم تلبيتها، فلن أفعل ذلك. أنا مسؤول في النهاية وأحاسب على النتائج، ولا أريد أن أكون الحاكم الوحيد، أنا أؤيد التعاون، لكن التحكم في عمليات الانتقالات شرط بالنسبة لي".

ماذا عن موسم اليونايتد؟

يمر نادي الشياطين الحمر بموسم صعب حتى الآن يحتل فيه المركز السادس محاولًا اللحاق بالمركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما خرج الفريق من بطولتي الكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا على يد فريق أتلتيكو مدريد من قلب ملعبه في أولد ترافورد.

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