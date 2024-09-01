تين هاج: لست سببًا في أزمة مانشستر يونايتد.. وانتظروني على منصة التتويج بنهاية الموسم!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

استنكر مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، "الهجوم على الفريق"، رغم الخسارة المهينة على أرضه أمام ضيفه ليفربول بنتيجة (3-0) في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج، في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس": "ارتكبنا أخطاء وكانوا حاسمين للغاية في إنهاء الهجمات، لقد ارتكبنا أخطاء فردية، قدم ليفربول أداء مميزًا، ومن الواضح أنهم استحقوا الفوز، يجب أن نقبل هذا ونتحسن".

وردًا على سؤال "هل مشكلة مانشستر يونايتد في المدرب؟": علق: "لا أرى ذلك. لن تحصد الألقاب كما فعلنا وتفوز على منافس كبير، أنا آسف، بعد مانشستر سيتي فزنا بأكبر عدد من الألقاب في إنجلترا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي": "ليس الأمر كما لو أنني هاري بوتر، عليك أن تعترف بذلك، بالنسبة لثلاثة لاعبين كانت هذه أول بداية لهم هذا الموسم".

واستطرد: "لا أريد التحدث عن الإيجابيات اليوم، هذه الهزيمة تؤلمنا، إنها المباراة الثالثة هذا الموسم، لقد اضطررت إلى شرح هذا مرات عديدة، علينا أن نبني فريقًا جديدًا، سنكون على ما يرام ولكن من الواضح أننا يجب أن نتحسن، في نهاية الموسم أنا واثق تمامًا من أنه سيكون لدينا فرصة كبيرة لرفع لقب آخر".

وعن استبداله كاسيميرو الذي كان سببًا في استقبال هدفين، ختم: "عندما تكون متأخرًا 2-0 يجب أن تخاطر أكثر، ستكون المباراة مفتوحة، عندما تخسر يجب أن تخاطر أكثر. يجب أن أثني على الفريق. يجب أن تستمر في القتال والتماسك".