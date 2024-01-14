دعونا نتوقف عن هذه الأسئلة

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن لاعبه جادون سانشو، الذي رحل معارًا الأسبوع الماضي إلى بوروسيا دورتموند، بعد دخولهما في صدام حاد، حين قرر المدرب الهولندي تجميد النجم الإنجليزي في بداية الموسم، بسبب تكذيب (جادون) تصريحاته "حول عدم الانضباط".

وقال تين هاج، في لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس": "سانشو الآن في دورتموند، قبل ذلك كان معنا، وكانت هناك مشكلات (حتى قبل مجيئي)، لقد أمضى فترة مع يونايتد دون أن ينجح، ولهذا عاد إلى دورتموند، ونتمنى جميعًا بأن ينجح معهم، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وسُئل تين هاج عما إذا كان رد فعله سيكون مختلفا، لو اعتذر سانشو، فرد: "ربما، سبق لنا قول ذلك، لكن لا أريد العودة لتلك النقطة، إنه كان يعرف ما كان يجب فعله، وكذلك كان يعرف رأينا بأدائه، والآن دعونا نتوقف عن هذه الأسئلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وختم: "الأمر لا يتعلق بالانضباط. يتعلق الأمر بالسلوك الطبيعي. هذا ما يمكن أن تتوقعه من أحد كبار المحترفين. إذا كنت ترغب في الأداء فأنت بحاجة إلى لاعبين جائعين. أنت بحاجة إلى لاعبين بشخصية قوية ومتعطشين للقتال من أجل الشارة والقتال من أجل النادي".