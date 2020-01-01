تين كات يخلق صراع مؤيد ومعارض في الاتحاد

لا يمر الفريق الاتحادي بفترة جيدة

يمر المسؤولين بنادي اتحاد جدة السعودي بحالة حيرة كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب مستقبل المدير الفني الهولندي هينك تين كات المدير الفني الحالي للفريق الأول.

تقارير قالت أن أروقة النادي تشهد خلافًا في وجهات النظر بين صناع القرار في نادي الاتحاد حيال استمرار المدرب من عدمه.

الرأي الأول يميل لعدم التسرع وتجديد الثقة بالمدرب ومنحه الفرصة كاملة لتحسين وضع الفريق، خصوصاً مع التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الإدارة خلال الميركاتو الشتوي.

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أما على الجانب الأخر، يرى البعض أن استمراره غير صائب، في ظل النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق.

إدارة الاتحاد كانت قد عبرت عن استياءها من مدرب الفريق الهولندي كات حيال النتائج الأخيرة غير الجيدة للفريق، والتي كان آخرها التعادل مع الرائد، ولكنها جددت الثقة بالمدرب.

ولا يمر الفريق الاتحادي بفترة جيدة على جميع الأصعدة، ويُعاني بشكل واضح محليًا حيث يقع في مناطق الخطر.

يُذكر أن إدارة الاتحاد تعاقدت مع المدرب الهولندي بدلاً من التشيلي سييرا، وتولى مهمة الإشراف على الفريق في 9 مباريات؛ حيث فاز في مواجهة واحدة فقط من 7 مباريات في الدوري، على حساب الاتفاق، فيما تلقى خسارتين، كما تعادل في 4 مباريات أخرى، كان آخرها أمام الرائد.