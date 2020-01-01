إدارة النصر تجتمع مع جوليانو بسبب انخفاض مستواه

يرغب مسؤولي العالمي في معرفة أسباب هبوط مستوياته الفنية

كشفت تقارير صحفية سعودية عن عقد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اجتماعًا مع اللاعب البرازيلي جوليانو، للحديث معه بشكل شخصي عن مستواه مؤخرًا.

ويرغب مسؤولي العالمي في معرفة أسباب هبوط مستوياته الفنية في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل امتلاكه إمكانيات فنية مميزة.

إدارة النصر ترغب في تحفيز اللاعب للعودة بشكل قوي لخدمة الفريق، وإزالة المعوقات السابقة، حيث يُعد أحد أهم الركائز في وسط ملعب الفريق.

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ويبقى جوليانو عنصرًا مؤثرًا وأساسيًا في تشكيلة العالمي خاصة وأن عودته مطلب رئيسي لقيادة الفريق بشكل إيجابي في المباريات المقبلة، بدءا من لقاء الفتح، بعد غد الخميس، في الجولة 17 من دوري المحترفين.

وكانت تقارير قد تحدثت عن امتلاك اللاعب العديد من العروض أبرزها من الدوري البرازيلي من أجل العودة إلى بلاده مُجددًا خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

في سياق منفصل، حذر المدرب البرتغالي روي فيتوريا لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية، مطالبًا اللاعبين بالتركيز، ورفع مستوياتهم، وعدم إتاحة الفرصة للمنافسين، بتهديد المرمى، ومطالبتهم بالتعويض أمام الفتح، وخطف النقاط الثلاث، لاستمرار مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.