تيفيز يؤكد على خطأ حكم الأرجنتين وتشيلي بطرد ميسي

كارلوس تيفيز نجم يوفنتوس السابق يؤكد أن حكم مواجهة الأرجنتين وتشيلي أخطأ بطرد ليونيل ميسي قائد برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كارلوس تيفيز نجم فريق يوفنتوس السابق أن حكم مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا أخطأ بطرد ليونيل ميسي من المباراة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيفيز وأكد خلالها أن ميسي لم يستحق أن يحصل على أكثر من بطاقة صفراء في لعبته مع جاري ميديل.

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية غاضب من تصريحات ميسي 🗨️ pic.twitter.com/M2uZmIbx7i — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩

وقال تيفيز: "حصول كل من ليونيل ميسي وكارلوس تيفيز على بطاقتين صفراوين كان سيكون قرارًا جيدًا، لكنه في النهاية قرار الحكم، ولا يمكننا أن نناقش ذلك".

وأضاف: "لقد تحدثت من قبل عن تلك الأمور، لا أعرف ما الذي أقوله حقًا، لو كررت تصريحاتي سأتسبب في الأذى للمنتخب الأرجنتيني ولنفسي".

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وكان ميسي قد شن هجومًا ضاريًا على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بسبب الأداء التحكيمي في آخر مواجهتين للفريق بكوبا أمريكا ضد البرازيل وتشيلي.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني أنهى بطولة كوبا أمريكا هذا العام في المركز الثالث عقب التفوق على تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد.