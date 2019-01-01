الحكم يكشف سبب طرد ميسي أمام تشيلي

لماذا تحصل ميسي على بطاقة حمراء أمام تشيلي؟

كشف حكم مباراة تشيلي والأرجنتين في كوبا أمريكا السبب وراء منح ليونيل ميسي، هداف التانجو التاريخي، البطاقة الحمراء.

ميسي تحصل على الطرد أمام تشيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ليخرج عقب اللقاء متهما الاتحاد بالفساد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ الحكم ماريو دياز دي فيفار كشف في تقريره عقب اللقاء السبب وراء البطاقة الحمراء.

وأوضحت أنّ الحكم أشار إلى أنّ ليو ضرب جاري ميديل بالكتف للرد على اعتداء الأخير مما دفعه لإشهار البطاقة الحمراء في وجه الثنائي.

ليونيل ميسي رفض حضور تسليم الميداليات برفقة الأرجنتين بعد طرده أمام تشيلي.🏅 #CopaAmerica pic.twitter.com/4c6DwPQjps

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وكان البرغوث قد أكد أنّ البطولة مجهزة للبرازيل وأنّ الظلم الذي تعرض له منتخب الأرجنتين آخر مباراتين متعمد.

جدير بالذكر أنّ لاعبو التانجو تضامنوا مع ميسي وانتقدوا القرارات التحكيمية وعدم العودة لتقنية الفيديو في أغلب أوقات المباراة.