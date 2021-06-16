تيشيرا يفتح الطريق مجددًا أمام الهلال والنصر للتعاقد معه

هل ينجح الهلال أو النصر في التعاقد مع تيشيرا؟

أكدت تقارير صحفية، على أن اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا، لاعب نادي جيانجسو الصيني السابق، رفض عرضًا من نادي بشكتاش التركي، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحاول الهلال والنصر التعاقد مع تيشيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريقين، حيث تتم حاليًا المفاوضات بين الناديين السعوديين واللاعب.

لماذا رفض تيشيرا عرض بشكتاش؟

وأكدت صحيفة "Sporx" التركية، على أن تيشيرا رفض عرض بشكتاش الأول للتوقيع معه براتب وصل إلى 2 مليون يورو، وعقد لمدة عامين.

تيشيرا طلب الحصول على عقدًا لمدة 3 أعوام، بالإضافة إلى الحصول على راتب سنوي يصل إلى 3.2 مليون يورو، للتوقيع لنادي بشكتاش.

اللاعب البرازيلي طلب أيضًا الحصول على مكافأة التوقيع وهي مبلغ 2 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة في الدوري ومثلها ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي فرص الهلال والنصر في التعاقد مع تيشيرا؟

وبعدما رفض تيشيرا العرض الأول المقدم من نادي بشكتاش، أصبح ناديي الهلال والنصر يمتلكان فرصة حقيقية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بتوفير طلباته المالية.

ولكن الأمر الذي سيجد فيه الهلال والنصر صعوبة، هي كيفية تعويض اللاعب عن عدم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رفقة بشكتاش، وقد يتم تعويض هذا الأمر بامتيازات مالية إضافية.

ما الذي قد يعطل الهلال والنصر عن التعاقد مع تيشيرا.

ناهيك عن عدم اللعب بدوري أبطال أوروبا، فهناك أزمة أيضًا تتمثل في عدم حصول ناديي الهلال والنصر على شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون المستحقة على الناديين.

وأصبح نادي الهلال قريبًا من الحصول على الشهادة بشكل رسمي، بعدما نجح في تسديد مستحقاته، بينما اقترب النصر هو الآخر من تدبير الأمر وتسديد الديون ومن ثم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ما هي صفقات الهلال والنصر حتى الآن؟

نجح نادي الهلال في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر، كما تم التعاقد مع حمد اليامي، ظهير نادي القادسية.

وعلى الجانب الآخر، نجح النصر في التعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال حر.

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