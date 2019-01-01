تيري: لامبارد جعل تشيلسي محبوبًا

جون تيري يتحدث عن إضافة صديقه فرانك لامبارد لتشيلسي

قال أسطورة نادي تشيلسي والمدرب المساعد لأستون فيلا في الوقت الحالي جون تيري إن فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للبلوز جعل الفريق محبوبًا بشكل أكبر من السابق.

ويحل تشيلسي ضيفًا على أستون فيلا مساء الغد على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل هذه المباراة التي سيقف فيها الصديقان فرانك لامبارد وجون تيري وجهًا لوجه، تحدث مدافع البلوز السابق عن الإضافة التي قدمها السوبر فرانكي كمدرب لتشيلسي في فترة قصيرة.

وقال تيري: "لامبارد يقوم بعمل رائع، هو أيقونة بالنسبة لتشيلسي وهذا جعل انسجامه مع المجموعة أكثر سهولة، خاصة وأن عدد من هؤلاء اللاعبين إما أشرف عليهم من قبل وإما زاملهم حين كان لاعبًا، حتى من ليسوا كذلك يكنون له احترامًا كبيرًا"

وأضاف: "بالنسبة لعمله كمدرب فقد قدم إضافة واضحة وملحوظة وأكبر من التوقعات في فترة زمنية قياسية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية الذهاب بعيدًا مع الوقت"

وتابع: "أما على مستوى شعبية تشيلسي فتواجد لامبارد جعل جماهير كرة القدم تحب النادي بشكل أكبر مما كان عليه، لامبارد محبوب من الجميع وليس جماهير النادي فقط"

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يذكر أن فرانك لامبارد يقود تشيلسي منذ بداية الموسم الحالي ويقدم أداء كبيرًا رغم منع النادي من إجراء التعاقدات خلال موسمي انتقالات متتاليين.