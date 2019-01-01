تيتي يوضح مستقبله مع البرازيل بعد كوبا أمريكا

المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي يؤكد أنه لن يرحل عن تدريب الفريق بنهاية بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن عمله مع الفريق مستمر في الفترة المقبلة عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا المقامة على أرضهم ووسط جماهيرهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي وأكد خلالها أن عقده مع الاتحاد البرازيلي هو الذي يحدد موعد رحيله عن تدريب الفريق.

"الفريقان قدما أداءًا رائعًا طوال البطولة ونحن نعلم الصعوبات التي سنواجهها في المباراة النهائية"



تيتي مدرب البرزايل قبل مواجهة بيرو في نهائي كوبا أمريكا 🗣️ pic.twitter.com/V0cEuniPJF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٧ يوليو ٢٠١٩

وقال تيتي: "عقدي مع المنتخب البرازيلي مستمر حتى ٢٠٢٢، هذا هو التعاقد الذي وافقت أنا والاتحاد البرازيلي على شروطه عندما وقعنا عليه".

وأضاف: "نحن نعيش في بلد شغوفة بكرة القدم ودومًا ما ننتقل من مستوى للآخر دون تمهيد، لا يمكن أن نقوم بذلك في عملنا هنا".

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وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن تيتي سيرحل عن الفريق بنهاية بطولة كوبا أمريكا الجارية حاليًا في البرازيل.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي قد وصل للمباراة النهائية وسيواجه نظيره البيروفي مساء اليوم، في طريقه لتحقيق اللقب على أرضه ووسط جماهيره.