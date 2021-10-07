تيباس يعاود الهجوم على باريس: لدي أدلة على تورطهم المالي!

أصبح هجوم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومسؤوليه أمرًا اعتياديًا في الآونة الأخيرة، وشن رئيس رابطة "الليجا" هجومًا جديدًا الخميس.

تيباس هذه المرة ادعى أنه يمتلك دليلًا على أن باريس سان جيرمان يتلاعب في ميزانيته، مما يسمح له بضم أفضل اللاعبين في العالم.

واتهم تيباس نادي العاصمة الفرنسية بالمنافسة غير العادلة مع الأندية الأوروبية الأخرى.

ماذا قال تيباس عن خرق باريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي؟

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كيف يمكن أن يشرح باريس سان جيرمان لنا أن لديه قوة عاملة تحصل على 600 مليون يورو؟".

وأضاف: "إذا فاز بلقب الدوري الفرنسي فلن يفوز بأكثر من 45 مليون يورو، هذا مستحيل".

وأضاف: "يمكنني أن أظهر، والأرقام ستدعم ذلك، أن باريس قام بالغش في مواجهة اللعب المالي النظيف، وهو الأمر الذي لم يتغير".

وأكمل: "قبل ميسي، كانت رعاية باريس سان جيرمان أكثر أهمية بنسبة 40% من رعاية مانشستر يونايتد، هناك قيمة سوقية!".

تيباس يهاجم الخليفي

كما أشار تيباس إلى إفلات باريس سان جيرمان من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لفشلهم في احترام اللعب المالي النظيف في 2018.

لكن رئيس رابطة "الليجا" لم يتوقف عند هذا الحد، وألقى باللوم أيضًا على ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وفينسنت لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي على افتقارهما إلى الشجاعة.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: "لقد دعوت رئيس باريس سان جيرمان ورئيس الدوري الفرنسي إلى إطلاعهم على الأرقام التي نمتلكها وأين توجد المخالفات".

واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "بالطبع لم يردوا علي، إنهم يسارعون إلى انتقادي وليس الرد علي".

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