"ميسي ومارادونا لعبا كرة القدم بشكل مختلف"!

يرى جاري لينيكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية أن الثنائي الأرجنتيني دييجو مارادونا وليونيل ميسي لعبا كرة قدم مختلفة تمامًا عن التي يلعبها الجميع.

جاري لينيكر كشف أيضًا عن الفرق بين الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني في الفترة الحالية، بالنظر إلى تفوق "البريميرليج" الواضح مؤخرًا على "الليجا".

لينيكر أجرى مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وذلك أثناء وجوده في مدريد كجزء من دوره كسفير للدوري الإسباني.

ماذا قال لينيكر عن المقارنة بين ميسي ومارادونا؟

افتتح لينيكر المقابلة قائلًا: "لقد أعطانا الثنائي السعادة، كان هناك عظماء آخرون مثل رونالدو على سبيل المثال، لكنني أعتبرهما أكثر هدافين رائعين".

وأضاف: "ميسي ومارادونا قدما في كل مباراة شيئًا أو اثنين لم أفعله أنا ولا أي شخص تقريبًا في مسيرته المهنية بأكملها".

وتابع: "يلعبان رياضة مختلفة، أنا أيضًا أحب كريستيانو رونالدو، أحترمه كثيرًا لأنه رائع أيضًا، لكن رأيي الصادق في كرة القدم هو أنه لا يوجد مقارنة من هو الأفضل".

ماذا قال لينيكر عن المنافسة بين الدوريين الإنجليزي والإسباني؟

وقال لينيكر عن اختياره كسفير لرابطة الدوري الإسباني: "أنا فخور لاختياري، إنه فخر لي بالتأكيد".

وأضاف: "الدوري الإسباني يمتلك العديد من اللاعبين الشباب الرائعين، وهذا هام للغاية".

وتابع: "رغم أن برشلونة يواجه أزمة مالية كبرى في الوقت الحالي، فإنهم إلى جانب ريال مدريد لا يزالان أكبر علامات تجارية في الرياضة على مستوى العالم".

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