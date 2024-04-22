عين الصقر؟.. تيباس يرد على "غضب" برشلونة بعبارة واحدة!

ماذا قال رئيس رابطة الليجا؟

رفض خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، الاتهامات التي وجهت إلى كرة القدم الإسبانية بعد اللعبة التي طالب فيها برشلونة باحتساب هدف ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

وشهدت الدقيقة 28 من المباراة التي حسمها ريال مدريد (3-2) أمس الأحد، ركلة ركنية لبرشلونة، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة (قبل تجاوز خط المرمى بكامل محيطها)، فيما بدا أن الكرة عبرت (من زاوية تصوير مختلفة).

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الفار، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.

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وطالب كثيرون، من بينهم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن بضرورة تطبيق تقنية عين الصقر في الليجا (صافرة تجاوز خط المرمى).

واكتفى تيباس بالرد عبر حسابه على منصة إكس بعبارة واحدة "لا تعليق"، مرفقًا مقتطفات من الصحف تؤكد أن تكنولوجيا "عين الصقر" ترتكب أيضًا أخطاء، وقد أظهر ذلك من خلال نشر أخبار تدعم رأيه من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا.

جدير بالذكر أن برشلونة، بعد خسارة اليوم تجمد رصيده عند النقطة 70، في المركز الثاني من ترتيب الليجا، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.