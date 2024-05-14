تيباس: شخص واحد أريده في الليجا.. و"فشل" ميسي ورونالدو دليل نجاحنا!

تصريحات قوية من رئيس رابطة الليجا..

حاول خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، تفسير "ظاهرة ريمونتادا ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا"، حيث حقق الفريق اللقب 5 مرات في آخر 10 نسخ.

وقال تيباس، في مقابلة مع صحيفة "ole": "إنه الحمض النووي لمدريد، ملحمة مدريد التي لم تظهر الآن فقط، بل منذ كنت طفلًا، كان بإمكانك أن تسمع عن عودته في كأس أوروبا، كان يخسر 2-0، ويأتي إلى البرنابيو ويفوز 3-0، الملحمة هي شيء يمكن القول إنه داخل ريال مدريد، لأنه شيء يحدث موسمًا بعد آخر، حتى لو لم تفز دائمًا".

وأضاف: "ما يفعله ريال مدريد يظهر قوة الدوري الإسباني، وأيضًا ما فعله إشبيلية أوروبيًا في السنوات الأخيرة، لا نزال في القمة، حتى عندما قالوا إننا سننهار، أقول إن اللاعبين في غاية الأهمية للمسابقات، لكنهم ليسوا الأساس، كريستيانو رونالدو رحل إلى يوفنتوس، وكرة القدم الإيطالية لم تصعد على المستوى التجاري، بل هبطت".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "باريس سان جيرمان ضم ميسي ومبابي ونيمار، ولم يرتفع الدوري الفرنسي، وبالنسبة لنا فقد رحلوا ولم نهبط، لكننا صعدنا قليلا، من المهم جدا معرفة أن المنافسة والفرق أعلى من اللاعبين والمدربين".

وتابع: "مبابي في مدريد الموسم المقبل، أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهناك أيضًا فينيسيوس وبيلينجهام، سيكون لدى ريال مدريد فريق رائع، لكن هذا لا يضمن الفوز بالبطولات، كيليان جاء للفوز بدوري أبطال أوروبا، إذا وقع عقدا لمدة 5 سنوات، فلديه فرصة لمدة 5 سنوات".

وردًا على سؤال حول لاعب أو مدرب يرغب في رؤيته بالدوري الإسباني، ختم: "مورينيو، كشخصية في كرة القدم كان شيئًا لا يصدق، كانت المؤتمرات الصحفية مجرد مشهد آخر، لقد كانت أكثر من مجرد كرة قدم معه".