تيباس: سعيد ببقاء ميسي، لكن الدوري الإسباني أكبر من أي لاعب

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد سعادته باستمرار ليونيل ميسي رفقة برشلونة، ويشدد على قوة البطولة المحلية بغض النظر عن أسماء النجوم.

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن سعادته بقرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة رفقة النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس لصالح صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنه لم يتعمد الدخول في حرب على ميسي بالفترة الماضية.

وقال تيباس: "تصريحاتي لم تكن حرب ضد ميسي، كنت سأقوم بالأمر مثله مع أي لاعب آخر، وعلينا كرابطة أن نحافظ على حقوق الأندية ونحترمها دائمًا".

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وأضاف: "على مستوى شخصي لم يكن هناك أي صراع مع ميسي أو من حوله من أشخاص، لدي الكثير من التقدير الخاص له، فكل شيء في كرة القدم خلال آخر 20 عامًا يدور حوله".

وأكمل: "أكرر كلماتي، تدخلي كان فقط من أجل احترام العقود، لكن بتواجد اسم ميسي في الأمر كل شيء ظهر بأبعاد مختلفة، لكن في النهاية أنا سعيد بقرار ميسي بعدم الدخول في مشاكل قضائية".

وأنهى تصريحاته: "رحيل ميسي كان سيؤثر على الدوري الإسباني وبالطبع الجميع يريد أن يراه في بطولته، إلا أن البطولة فوق الجميع سواء أندية أو نجوم، والليجا وضعها تحسن بالرغم من رحيل كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا، وقريبًا رحيل لويس سواريز".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد أعلن عبر جول.كوم عن استمراره في صفوف برشلونة للموسم الجديد، ولم يوضح بعد موقفه من الرحيل أو البقاء لما بعد نهاية العقد الحالي له.