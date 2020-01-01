تألق فاتي يعود بالسلب على برشلونة .. مستقبل جوهرة إسبانيا مهدد في كتالونيا

المشاكل لا تنتهي داخل جدران النادي الكتالوني، وآخرها أزمة جديدة تلوح في الأفق في مستقبل أنسو فاتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة ينتظر أزمة جديدة خلال الأشهر المقبلة تتعلق بمستقبل النجم الشاب أنسو فاتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بالفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن عقد اللاعب الجاري ليس احترافي، بالرغم من تمديده في ديسمبر الماضي رفقة إدارة النادي الكتالوني.

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ويستمر عقد فاتي الحالي حتى عام 2022، وبه خيار للتمديد لمدة موسمين إضافيين كان من المفترض تفعيله بنهاية الموسم مع وجود مفاوضات جديدة بين اللاعب والنادي، وهو ما لم يحدث.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي الحالية لعقد أنسو فاتي 170 مليون يورو، وكانت سترتفع بشكل تلقائي لـ400 مليون يورو لو تم تفعيل الموسمين الإضافيين.

الأزمة الأكبر على حد تعبير الصحفية هي تغيير اللاعب لوكيله من شقيق ليونيل ميسي للبرتغال جورج مينديش، وهو ما يعني مفاوضات أصعب بكل تأكيد، وعروض أكثر للنجم الشاب.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد أظهر مستويات مميزة سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا، وأصبح أصغر من سجل في تاريخ الماتادور مساء الأمس أمام أوكرانيا.