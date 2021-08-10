تيباس ساخرًا من لابورتا: أرى من يدير برشلونة!

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.

سخر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، موجهًا تأكيدًا مبطنًا بأنه ليس هو من يقوم بإدارة "البلوجرانا".

ونشبت أزمة عنيفة مؤخرًا بين ريال مدريد وبرشلونة من جهة ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى، بسبب عرض صندوق استثمار CVC للاستحواذ على 10% من دخل الرابطة لمدة 50 عامًا مقابل 2.6 مليار يورو تحصل عليها الأندية.

ويتزعم ريال مدريد وبرشلونة جبهة المعارضة لهذا العرض، حيث يريان أنه لا يلبي مطالب الأندية، لدرجة أن النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز يخطط لتقديم شكوى جنائية ضد تيباس وخافيير خايمي رئيس صندوق الاستثمار بتهمة الاحتيال.

ماذا قال تيباس للسخرية من لابورتا؟

وسخر تيباس من لابورتا خلال تعليقه على خبر بأن الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة هدد رئيس "البلوجرانا" بالاستقالة إذا وافق على عرض CVC.

وأن هناك علاقة بين الرئيس التنفيذي وفلورنتينو بيريز، أدت إلى رفض عرض CVC، مما أدى في نهاية المطاف إلى عدم التوقيع على عقد جديد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

ويشير تيباس بشكل مبطن خلال رده إلى أن بيريز هو من يدير برشلونة، وليس لابورتا، وأن رئيس ريال مدريد يحاول تدمير النادي الكتالوني.

وقال تيباس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لأكون واضحًا هذه هي البداية، من المسؤول عن إدارة برشلونة".

وأضاف: "بدون ميسي، وبدون 270 مليون يورو، خطة مثالية".

Esto empieza a aclararse ...¿quien manda en el FCB?... Sin Messi y sin 270 millones de euros, plan perfecto.... https://t.co/WN1wPATecD — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 9, 2021

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