تيباس: رونالدو أثر على الليجا ولكن رحيل ميسي سيكون أشد

تيباس يوضح الفارق بين حضور رونالدو في الليجا وحضور ميسي

قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يأمل أن يبقى ليونيل ميسي في الليجا لسنوات مديدة وألا يرحل عن برشلونة في وقت قريب.

وكانت بعض الأخبار قد تحدثت عن أزمة بين إدارة برشلونة وبين النجم الأرجنتيني، الأمر الذيي اعتبره تيباس سيكون ضربة كبرى للدوري الإسباني.

وقال تيباس إن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صيف العام 2018 أثر على الدوري الإسباني تسويقيًا بصورة كبيرة، ولكن ميسي يبقى مختلفًا.

المزيد من الفرق

وأضاف: "المنافسة الثنائية الشرسة بين كريستيانو رونالدو وميسي كانت مهمة من أجل تسويق العلامة التجارية للدوري الإسباني لسنوات مقبلة"

وتابع: "ولكن رحيل رونالدو كسر هذه التخطيطات وفرضت علينا البحث عن سبل أخرى من أجل تسويق البطولة بدون هذه المنافسة الجذابة"

وأردف: "ولكن بالنسبة لي فإن رحيل ليونيل ميسي إن حدث سيكون الضربة الأكبر على الإطلاق والتي لا يمكن مقارنتها بأي شيء حدث في وقت سابق"

وفسر ذلك قائلًا: "رحيل ميسي عن البطولة سيكون أمرًا مختلفًا، لأنه هو أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق"

وأكمل: "ليو هو رمز لكرة القدم الإسبانية، وشخصيًا سأرجو منه أن ينهي مسيرته فضلاً داخل في الليجا بغض النظر عن العقود التي وقعناها استنادًا على وجوده، فإن قيمة ميسي يعرفها الجميع والسعادة التي ينشرها للجماهير حين يتواجد على أرض الملعب لا تقدر بمال"

وحول دعم ضحايا العنصرية وقضية جورج فلويد على خطى البريميرليج قال: "لقد فعلنا ذلك بالفعل، وبالنسبة للدوري الإنجليزي فهذا صحيح أن عدد لاعبي كرة القدم من مختلف الأعراق أكثر من هنا وهذا هو السبب في أنهم أكثر حساسية"

وحول الصفقات المتوقعة قال:" تواجد نيمار أو مبابي أو أي من الصفقات الكبرى كان سيؤدي إلى قيمة تسويقية أكبر، ولكن بسبب فيروس كورونا فإن ذلك من المتوقع أن يتأثر السوق لسنوات مقبلة"

رونالدو: ريال مدريد يحتاج هالاند؟ لديهم بنزيما!

يذكر أن الدوري الإسباني تراجع تسويقيًا بسبب رحيل كريستيانو رونالدو، وبناء على ذلك يريد القائمون على الليجا أن يعيدوها إلى صدارة بطولات العالم من حيث الإقبال الجماهيري.