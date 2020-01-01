رونالدو: ريال مدريد يحتاج هالاند؟ لديهم بنزيما!

النجم البرازيلي يثق في قدرات المهاجم الفرنسي

أشاد المهاجم البرازيلي المعتزل رونالدو نازاريو، بالفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، مشيراً إلى العديد من التشابهات بينهما.

رونالدو شارك في إحدى الحملات الترويجية للدوري الإسباني ، ليتطرق للعديد من القضايا الهامة، وكذلك للحديث عن رأيه في النجوم الحاليين بكرة القدم.

وقال الظاهر عن مبابي:"هناك بعض التشابهات بيننا، ولو أتيحت لي الفرصة للتعاقد معه سأفعل ذلك بكل تأكيد".

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وأضاف:"الأفضل في التاريخ؟ بالنسبة لي هناك 4 لاعبين، بيليه ومارادونا وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

رأيه في تيمو فيرنر:"لا أتعجب من انتقاله لتشيلسي، ريال مدريد وبرشلونة لا يمكنهما ضم جميع النجوم".

تعاقد ريال مدريد مع إرلينج هالاند:"لاعب عظيم وهداف من طراز مميز ولكن ريال يمتلك كريم بنزيما".

مصير لاوتارو مارتينيز:"يلعب لفريق كبير وهو إنتر، في الحقيقة لا أعلم إذا كان عليه الانضمام لبرشلونة أم لا".

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وفي نهاية حديثه أشاد رونالدو بقوة نابولي عقب الفوز بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، لكنه يُرشح برشلونة للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بدلاً من نظيره الإيطالي.

يذكر أن رونالدو يعمل حالياً كرئيس لنادي بلد الوليد الإسباني، والذي يحتل المركز الرابع عشر بجدول الليجا بـ33 نقطة.