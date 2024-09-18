تيباس: رودري محق.. وصناعة كرة القدم في خطر!

هذا رأيي في تأثير مبابي على الليجا..

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أحقية لاعبي كرة القدم في الاحتجاج على جدول المباريات المزدحم في المسابقات المختلفة مؤخرًا.

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وقال تيباس، في مقابلة مع صحيفة "ماركا": "أعتقد أن رودري (نجم مانشستر سيتي) محق بشأن إمكانية إضراب اللاعبين، أعتقد أن هناك تراكمًا للمباريات، هناك 200 لاعب في هذه الأزمة، لكنني أتحدث عن 40 ألف لاعب محترف و2000 نادٍ".

وأضاف: "أتمنى لو أن هذا الإضراب يعمل على حل مسألة جداول المباريات، وليس لإزالة الأندية من البطولات الوطنية، يجب أن يحدث شيء ما، المشكلة ليست فقط ضغط المباريات على 70 أو 80 أو 100 لاعب، إنها مشكلة أكبر بكثير، إنها تؤثر على كل الصناعة. اللاعبون الذين لا يتنافسون في المسابقات الأوروبية، إذا اتبعوا هذه المعايير، فسوف يتركون بدخل أقل، وستختفي الأندية".

وتطرق إلى الإهانات التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد: "إسبانيا ليست عنصرية وكرة القدم ليست عنصرية، تسببت قضية فينيسيوس في نقطة تحول لأنها جعلتنا نرى أنه كان علينا تكريس المزيد من الجهود لقضية العنصرية".

وواصل: "لم تعد هناك أي إيماءات عنصرية تمر دون عقاب في الملاعب، وهناك عدد أقل من العنصريين، لكن علينا مواصلة العمل حتى لا يكون هناك أي شيء أو لا شيء تقريبًا".

وعن إمكانية تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية، علق: "يمكن أن يكون، قدم موسمًا رائعًا، يمكن أن يكون الأول أو الثاني".

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وردًا على سؤال حول تأثير وصول مبابي إلى الليجا، ختم: "لا يتم رؤية التأثيرات على الفور، لكن كيليان له تأثير كبير، الاسم وحده يولد التوقعات وهذا مهم بالفعل، لكن ما فعله المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا يولّد الكثير من التأثير أيضًا".