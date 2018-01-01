تيباس عن قرار برشلونة: لا نشعر بالخيانة

النادي الكتالوني أعلن رفضه إقامة مواجهته مع جيرونا في الدوري بمدينة ميامي الأمريكية

أكد خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني، أنه لا يشعر بالخيانة، من قرار برشلونة برفض اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

برشلونة سبق وأن قام بدعم قرار إقامة مواجهته مع جيرونا الشهر القادم بالدوري الإسباني، في مدينة ميامي على ملعب "هارد روك".

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ومع ذلك أصدر النادي الكتالوني بياناً رسمياً، ليؤكد فيه تراجعه عن هذا القرار لعدم وجود اتفاق تام لدى أعضائه.

وقال تيباس عن هذا القرار:"لا أراها خيانة منذ البداية قلت أن الأمر تطوعي وقد يستمر للحظة الأخيرة".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"بالطبع أردت إقامة المباراة في ميامي 26 يناير القادم، ولكني أشكر برشلونة وجيرونا على المساعدة وأتمنى أن نستفيد من ذلك في المستقبل".

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وتابع:"برشلونة لم يستبعد هذه الإمكانية في المستقبل، قرارهم جاء على المدى القريب لتجنب حدوث أي خلاف وإثارة للجدل".

يُذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا بـ31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسية إشبيليه وأتلتيكو مدريد و5 عن غريمه التقليدي ريال.