تيباس: أرفض رحيل ميسي وهذه هي سيناريوهات عودة الكرة

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية يؤكد أن رحيل ميسي للدوري الإيطالي غير ممكن ويتحدث عن سيناريوهات عودة كرة القدم.

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن السيناريوهات المطروحة في الوقت الحالي لعودة الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس لصالح صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وتطرق خلالها للحديث عن انتقال ميسي للدوري الإيطالي.

وقال تيباس: "نضع في اعتبارنا العودة من جديد للبطولات في نهاية شهر مايو أو بداية يونيو، أما البطولات الأوروبية فستكون في نهاية يونيو، تلك التواريخ تمنحنا الفرصة للعودة للتدريبات والاستعداد للعودة".

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وأضاف: "لم نطرح فكرة إلغاء الموسم على الإطلاق، نحن في حاجة لإنهاء الموسم ولو خلف الأبواب المغلقة، أؤكد لكم أن ذلك الخيار غير مطروح ومن يتحدث عنه يقول ذلك لمصالح شخصية".

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وأردف: "سيكون هناك الكثير من التغييرات، علينا تعديل عقود اللاعبين التي تنتهي في الصيف، وسيكون من الضروري أيضًا تغيير مواعيد فترة الانتقالات الصيفية، لكن تلك الأمور في يد الاتحاد الدولي".

وأكمل عن إمكانية رحيل ميسي للدوري الإيطالي: "وصوله لإيطاليا لن يحل مشاكل الدوري المادية، سأحب أن يبقى هنا معنا في الدوري الإسباني".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن الدوريات قد لا تعود قبل شهر سبتمر المقبل، كما اقترح كاسياس أن تعود في ديسمبر.