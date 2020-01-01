ريال مدريد يحدد موقفه النهائي من عودة كريستيانو رونالدو

نادي ريال مدريد الإسباني يحدد الموقف النهائي له من عودة نجمه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

كشف تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف نادي ريال مدريد النهائي من عودة لاعبه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو الذي انضم ليوفنتوس قبل موسم ونصف.

جاء هذا عبر تقرير نشرته صحيفة "آس" وأكدت خلاله أن الإدارة في ريال مدريد ترفض بشكل قطعي فكرة عودة رونالدو في الفترة المقبلة.

وأخبر مصدر مقرب من النادي للصحيفة أن الإدارة لا ترى في رونالدو أنه يصلح ليتواجد ضمن مشروع ريال مدريد الحالي الذي يعتمد على الشباب.

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على الرغم من ذلك فإدارة ريال مدريد تقدر بشكل كبير مسيرة رونالدو رفقة النادي الملكي قبل رحيله لصفوف يوفنتوس قبل عام ونصف.

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وستركز إدارة ريال مدريد على الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الذي لطالما كان حلم زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن ريال مدريد لن يستطيع الحصول على خدمات مبابي قبل عام 2021 بسبب جائحة كورونا التي أفسدت كل الحسابات المالية لأندية أوروبا.

جدير بالذكر أن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" كانت قد ذكرت أن نادي يوفنتوس سيسعى لبيع كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل للحصول على سيولة مادية يمر بها من الأزمة الحالية.