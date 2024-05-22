لابورتا شديد الإعجاب به.. تحديد المرشّح "المفضل" لخلافة تشافي في برشلونة

خلاف مع ديكو..

عاد الجدل من جديد حول رحيل المدرب تشافي هيرنانديز عن قيادة برشلونة، وتبعه تكهنات بهوية خليفته في الموسم المقبل.

وكان تشافي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يتراجع بضغط من الإدارة، ليقرر الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2025، لكن يبدو أنه فقد ثقة الرئيس جوان لابورتا، الذي يتجه لإقالته.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "تياجو موتا مدرب بولونيا الحالي يحظى بإعجاب شديد من لابورتا، الذي تابعه عن كثب هذا الموسم، وكان لعبه في بولونيا مثيرا".

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وأضافت: "عندما كان الاتجاه رحيل تشافي بنهاية الموسم، كان اسم موتا على الطاولة، والآن عاد الحديث عن مدرب جديد، وبالطبع يتواجد مدرب بولونيا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل ضمن المرشحين".

وختمت: "سيكون موتا بالتأكيد في القائمة النهائية المختصرة، علمًا بأن ديكو (المدير الرياضي) سيراهن أكثر على شخصية داخلية، مع رافا ماركيز (مدرب الرديف) كبديل محتمل".

ويقدم تياجو موتا نتائج رائعة مع بولونيا، حيث يحتل مع الفريق المركز الثالث بالدوري الإيطالي حاليًا برصيد 67 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع، الذي سيواجهه مساء غدٍ الإثنين.