عملاق الكالتشيو اتفق معه.. ضربة قاصمة لمانشستر يونايتد بشأن بديل تين هاج!

ماذا يحدث في ميركاتو المدربين؟

تبحث إدارة مانشستر يونايتد عن بديل للمدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي يقدم الفريق تحت قيادته مستويات متذبذبة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل اليونايتد المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا (توتنهام)، مع تبقي 7 مباريات على نهاية المسابقة.

وحسب الصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، فإن اليونايتد يتابع تياجو موتا مدرب بولونيا، الذي يقدم فريقه أداءً مميزًا، منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022، علمًا بأنه يحتل المركز الرابع في الكالتشيو.

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وينتهي عقد موتا الصيف المقبل، علمًا بأن وكيله داريو كانوفي، صرّح مؤخرًا بأن موكله سيتولى تدريب فريق في دوري أبطال أوروبا يومًا ما، وهو ما يصعب مهمة مانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع موتا في الموسم المقبل، لخلافة ماسيميليانو أليجري، مشيرة إلى أن "الاتصالات بين جيونتولي وممثلي موتا استمرت عدة أسابيع، ووصل الطرفان إلى اتفاق من حيث المبدأ".