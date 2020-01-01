كيف تحصل على باقة تويتش برايم من فيفا 20؟

ربط حسابات أمازون وتويتش بالشركة المنتجة للعبة فيفا يمنحك الكثير من المميزات، الآن لتستمتع بمنتجات فيفا ٢٠ من تويتش برايم اتبع هذا الدليل

هل سمعت عن حزمة فيفا ٢٠ من تويتش برايم - إضافة شهرية مجانية تمامًا إلى Ultimate Team؟

مفاجأة سارة: إنها أكثر من مجرد إشاعة مدوية، كل شهر يستمتع أعضاء Twitch prime بمحتوى حصري من فيفا ٢٠ ، وتتوفر باقة برايم ٢ الآن.

كيف تحصل بالضبط على خصائص وإضافات مجانية؟ اتبع الخطوات الموضحة في دليل FIFA 20 تويتش برايم للتعرف على الطريقة...

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كيف تحصل على باقة تويتش برايم من فيفا 20؟

احصل على باقتك المجانية من خلال التوجه إلى صفحة فيفا ٢٠ لوت ( FIFA 20 loot page).

1) خطوتك الأولى نحو الخصائص المجانية هي التسجيل للحصول على حساب تويتش في متصفح الويب الخاص بك ، أو - إذا كنت مستخدمًا بالفعل - قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. يجب أن يكون لديك كل من أمازون برايم وتويتش برايم للمطالبة بالمكافآت الخاصة بك كل شهر ، لذا بمجرد تسجيل الدخول إلى twitch prime ، تأكد من تسجيل دخولك أيضًا إلى أمازون برايم.

2) من هنا ، يجب أن تتم مطالبتك تلقائيًا بتأكيد رغبتك في ربط حساباتك على تويتش وأمازون. ابحث عن المربع الأزرق الكبير الذي يقول "ربط الحسابات لاستخدام الحزمة". إذا لم يظهر هذا المربع ، فانتقل إلى أعلى يسار صفحة تويتش برايم ، ثم انقر فوق شعار Twitch prime. يجب أن يأخذك ذلك إلى صفحة حيث يمكنك تسجيل الدخول من خلالها إلى Amazon، ثم قم بعمل الربط الضروري.

3) بعد ذلك ، انقر فوق المربع الكبير الذي يحمل علامة "مايو" - أو أي شهر أنت فيه - ليتم نقلك إلى صفحة فيفا ٢٠ تويتش.

4) تشتمل مكافأة شهر إبريل على باقة تويتش برايم لإختيار اللاعبين وهي خاصية اختيار لاعب مصنّف +٨١، بالإضافة إلى أربعة عناصر ذهبية إضافية. الآن بعد أن فعلت ما سبق ، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى اللعبة على الجهاز الخاص بك - أو تطبيق فيفا ٢٠ - للحصول عليها أخيرًا.

لاحظ أنه إذا لم تكن بالفعل مشتركًا من مشتركي تويتش ، فهو مجاني لأول ٣٠ يومًا ، ثم يصل إلى ٧.٩٩ جنيهًا إسترلينيًا شهريًا أي ما يعادل 41 ريال شهريًا. لذا ، إذا كنت تقوم بالتسجيل فقط في حزمة مايو ، فتأكد من الإلغاء قبل انتهاء الفترة التجريبية التي تبلغ ٣٠ يومًا.