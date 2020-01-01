ما هو تويتش؟ وكيف تكتشف الجديد وتبث مبارياتك في فيفا 20 عليه؟

انتشر في الفترة الأخيرة بالتزامن مع الحظر المنزلي في معظم بلاد العالم لا سيما الوطن العربي موقع تويتش، فما هو وكيف يمكنك استخدامه في لعبة فيفا 20؟

تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لاسيما الوطن العربي، وأصبح الجميع مجبر على الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة القصوى.

أدى ذلك إلى البحث عن مصادر للتسلية داخل المنزل بدلاً من الخروج للتنزه أو لعب مباريات كرة القدم مع الأصدقاء وغير ذلك، فانتشر في الآونة الأخيرة تويتش الذي يمكنك من بث ما تفعله على حاسوبك ومشاركة الأصدقاء به.

لعل هذا الأمر منتشر في منطقة الخليج العربي خاصةً السعودية، حيث اعتاد محترفو الألعاب الإلكترونية الدخول في بث مباشر عبر التطبيقات المختلفة وعرض التحدي مع الأصدقاء.

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لعبة كرة القدم الأكثر شعبية فيفا لها نصيب كبير في ذلك، فمن خلال تويتش يمكنك عرض قوة ملفك في اللعبة، كذلك بث مبارياتك بشكلٍ مباشر سواءً كانت في مواجهة أحد أصدقائك أو الحاسوب.

فما هو موقع تويتش؟ وكيف تنشئ حسابك عليه وتبث محتواك؟ هذا ما ننقله لك.

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ما هو تويتش؟

تويتش هي منصة بث مباشر تمتلكها شركة أمازون الشهيرة، وتتيح للمستخدم خدمة البث لما يجري على حاسوبه مع صورة له.

كانت بداية Twitch في يونيو 2011، وهو مختص أكثر في الألعاب الإلكترونية لما لها من شغف كبير في نفوس أغلب الأعمار السنية، خاصةً بين أوساط الشباب والأطفال.

من ضمن هذه الألعاب بالطبع لعبة فيفا ، والتي هي المفضلة لدى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

على غرار مواقع التواصل الاجتماعي، فإن Twitch له شعبية كبيرة فهو يتيح بث كل شيء، وقد وصل عدد المشتركين فيه في آخر الاحصائيات إلى ما يتجاوز 2.2 مليون مشترك.

كيف تستخدم تويتش؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة الفيديوهات فقط، ما عليك إلا الدخول على موقع تويتش من خلال أي جهاز يدعم الإنترنت وستصل إلى رغبتك.

عند الدخول إلى تويتش لن يطلب منك تسجيل الدخول وامتلاك حساب، بل ستجد ما تريد من فيديوهات للمتابعة.

على الصفحة الرئيسية twitch.tv ستجد جميع الفيديوهات المباشرة حاليًا في الأعلى، وأسفلها ستجد أقسام بداخلها مجموعة متماثلة من الفيديو لنفس الشيء.

على سبيل المثال إذا اخترت قسم فيفا 20 ، ستتحول إلى الصفحة الخاصة به وستجد كل فيديو بث مباشر يجري حاليًا من جميع المستخدمين.

لكن هذه متعة منقوصة كيف يمكن اكتمالها؟

كيف تنشئ حساب على تويتش؟

إذا دخلت على تويتش وتابعت أكثر من فيديو لمستخدمين، سيكون عليك الاشتراك حتى تستطيع إكمال متعتك بعمل البث الخاص بك، وهناك خطوات يجب أن تتبعها لإنشاء حسابك.

ستجد في أعلى الصفحة على اليمين خيار تسجيل الدخول Log In، أو إنشاء حساب جديد Sign Up، ستضغط خيار الإنشاء. ستتحول إلى صفحة يطلب فيها منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تريد استخدامها في المستقبل. هنا سيتوجب عليك ملء بعض البيانات التي سيطلبها تويتش عنك، مثل تاريخ ميلادك وعنوان البريد الإلكتروني الذي تريد التواصل عليه. يمكنك اختصار كل ذلك بالضغط على التسجيل بواسطة فيسبوك (Connect With Facebook). بعد إتمام الخطوات ستصلك رسالة على البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب، بعد فتحها ستجد خيار Verify your account، اضغط عليه. سيعيدك هذا الخيار إلى موقع تويتش وقد تم تفعيل حسابك.

كيف تبث فيديو على تويتش؟

إذا كنت تسأل كيف تسوي بث مباشر على تويتش؟ ستجد الإجابة هنا.

أصبح الآن لديك حساب على تويتش ويمكنك بث مقاطع فيديو مباشرة خاصة بك، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب توفرها على جهازك.

يجب أن يكون لديك مجموعة من البرامج التي تقوم بالتقاط الفيديو من شاشة جهازك وربطها بـTwitch، وسيقترح عليك الموقع حزمة من البرامج لاستخدامها، وفي حالة واجهت أي خلل هناك فريق من الدعم الفني سيقوم بمساعدتك.

مع بداية البث سيكون عليك ربط تويتش ببرنامج البث الذي قمت بتحميله، وهو خيار ستجده في إعدادات هذا البرنامج، وعند الضغط عليك سيطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمين في Twitch.

هناك طريقة أخرى، وهي أخذ مفتاح للبث من الموقع نفسه ووضعه في البرنامج، وذلك عن طريق الدخول على موقع تويتش والضغط على كلمة (Stream Key)، ثم الضغط على (Show Key) فيظهر لك مفتاح تنسخه وتضعه في برنامج البث عند الحاجة.

ما هي الأجهزة التي يعمل عليها تويتش؟

أي جهاز يتصل بالإنترنت يمكنك استخدام تويتش من خلاله سواءً كانت محمولة أو ثابتة ويمكن عرضها كالتالي..

الكمبيوتر المحمول والمكتبي (يجب توفر مواصفات معينة).

بلايستيشن (Playstation 4).

إكس بوكس (XBox 360, XBox one).

Ouya.

الهواتف الذكية والتابلت.

كيف تصبح لاعب فيفا 20 محترف عن طريق تويتش؟

كما سبق وذكرنا، عند الدخول على تويتش ستجد ستجد مجموعة من الأقسام، من ضمن هذه الأقسام القسم الخاص بفيفا 20 .

عند الدخول إليه ستجد عدد كبير من فيديوهات البث المباشر الجارية في الوقت الحالي، وهذه المقاطع للاعبين محترفين يمكن أن تكون بعرض مهارة معينة في اللعبة لم تكن تعرفها، أو عرض طريقة جديدة للدفاع في FIFA 20 وإلى غير ذلك.

يمكنك التعلم كثيرًا من مشاهدة مباريات الفيفا على تويتش، ومن متابعة فيديوهات المستخدمين التي يمكن أن تحتوي على حزم معينة في وضع ULTIMATE وطرق الحصول على اللاعبين الأفضل وغير ذلك.

يتيح لك Twitch خدمة اللعب مع مستخدم آخر، وعليك خوض هذه التجربة للوقوف على نقاط القوة لديك والعمل على تحسينها، ومعرفة نقاط الضعف لديك والعمل على التخلص منها.

كيف تشترك في تويتش برايم؟

يجب أن تعرف أولاً أن اشتراكك في تويتش وعمل بث مباشر عليه يتم بشكل مجاني، لكن يمكنك أن تكسب المال وفي نفس الوقت تحقق متعتك من خلال تويتش برايم

بعد تسجيل الدخول إلى Twitch الخاص بك، انتقل إلى صفحة Twitch Prime وستنتقل إلى موقع أمازن، ثم انقر على الزر الأصفر الذي يقول بدء تجربتك المجانية لمدة 30 تاريخًا مجانًا.

سيؤكد الموقع الإلكتروني بعد ذلك رغبتك في بدء الفترة التجريبية المجانية للبرنامج لمدة شهر واحد، وبعد انتهاء هذه الفترة ، سيتم خصم 10.99 دولارًا أمريكيًا كطريقة الدفع المعتادة من طريقة الدفع المختارة، أي ما يعادل 41 ريال سعودي شهريًا.

ما هي مزايا الاشتراك في تويتش برايم؟

أهم ميزة من مزايا تويتش برايم هي الحصول على حزم مختلفة كهدايا للألعاب التي تلعبها، كما هو قائم في فيفا 20 وغيرها من الألعاب.

الميزة الثانية هي اتاحة استخدام أمازن بالتبعية حيث أن Twitch تابع له، كما ستتمكن من الدخول على الفيديوهات الحصرية للمستخدمين، كذلك تغيير لون الدردشة الخاص بك.