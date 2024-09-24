جدل اليورو لا ينتهي

علق النجم توني كروس، لاعب ريال مدريد وقائد منتخب ألمانيا السابق، على التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن إجراء تعديلات أكثر صرامة ضد "لمسات اليد" داخل منطقة الجزاء.

ألمانيا ودعت بطولة "يورو 2024" بخسارتها أمام إسبانيا (1-2)، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا بسبب لمسة يد؛ رفض الحكم أنتوني تايلور، احتسابها ركلة جزاء للمانشافت، رغم منع كوكورييا مدافع "لاروخا" الكرة بيده داخل منطقة الجزاء؛ حيث اعتبرها غير مقصودة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد كشفت عن تقرير مقدم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الحكام؛ يؤكد ارتكاب تايلور خطأ فادحًا، بعدم احتساب ركلة جزاء لألمانيا، مشيرة إلى أن "يويفا" شدد على حكامه، ضرورة احتساب ركلة جزاء، ضد أي لمسة يد تمنع تسديدة داخل منطقة الجزاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق توني كروس على هذا التقرير في "البودكاست" الخاص به ساخرًا: "لقد استغرق الأمر منهم 3 أشهر حتى أدركوا أنها كانت لمسة يد، وهو أمر رآه الجميع تقريبًا في ثانية واحدة".

وتساءل: "شكرًا، لم يكن الأمر بهذه الأهمية (من عجيب المفارقات). هل يمكنني أن أعلن نفسي بطلاً لأوروبا الآن بعد أن أعلنوا رسميًا أنها كانت خطأ؟ لا أعتقد ذلك".

وأضاف قائد ألمانيا السابق: "لقد ترددت حتى الآن. علي أن أقول إنني لم أر ذلك على الإطلاق في المباراة. لم أكن في وضع يسمح لي برؤية أنها كانت لمسة يد واضحة نسبيًا".

وتابع كروس: "في تلك اللحظة، لم أكن غاضبًا جدًا من الحكم لأنني لم أستطع حقًا الحكم عليها بنفسك. بالطبع، انتبهت بعد ذلك إلى الحكم".

وختم: "كان من رأيه أنه ليس عليه حتى النظر إليها، أو بالأحرى كان رأي حكم الفيديو الذي قال له (لا داعي للنظر إليها، إنها ليست لمسة يد)".