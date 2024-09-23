"ثورة بسبب يد كوكوريلا!" .. ظلم ألمانيا أمام إسبانيا تدفع يويفا لتغييرات جريئة

على المدافعين الحذر بعد ذلك..

بسبب لقطة مارك كوكوريلا المثيرة للجدل في قمة إسبانيا وألمانيا الأخيرة؛ اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرارًا أكثر صرامة ضد "لمسات اليد"، داخل منطة الجزاء.

إسبانيا فازت (2-1) على ألمانيا، في الشوطين الإضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بـ"هدف لمثله"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وشهدت هذه القمة الأوروبية، لقطة مثيرة للجدل في الدقيقة 107؛ عندما رفض الحكم أنتوني تايلور، احتساب ركلة جزاء للمنتخب الألماني، رغم منع كوكوريلا الكرة بيده داخل منطقة الـ18؛ حيث اعتبرها غير مقصودة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد شهرين من هذه اللقطة.. كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مساء اليوم الإثنين، عن تقرير مقدّم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الحكام؛ يؤكد ارتكاب تايلور خطأ فادحًا، بعدم احتساب ركلة جزاء لألمانيا.

الصحيفة أشارت إلى أن "يويفا" شدد على حكامه، في هذا التقرير؛ على ضرورة احتساب ركلة جزاء، ضد أي لمسة يد تمنع تسديدة داخل منطقة الـ18؛ وذلك في البطولات الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات، تُخالف ما يقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بأنه يجب أن تكون اليد مفتوحة وبعيدة عن الجسد؛ من أجل احتساب ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن إسبانيا واصلت مشوارها بعد مباراة ألمانيا، حتى تحقيق اللقب الغالي؛ حيث انتصرت على فرنسا في المربع الذهبي، قبل أن تقهر إنجلترا في النهائي.