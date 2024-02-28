"الله يرى كل شيء".. توني كروس يطلق سهام النقد على حكم مواجهة إشبيلية!

"لقد ارتكب كل خطأ ممكن!"

هاجم توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، حكم مباراة فريقه ضد إشبيلية، والتي حسمها الملكي بصعوبة (1-0) يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة اعتراضات كبيرة على أداء الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا، والذي تعرض لإصابة في الساق بالدقيقة 60، ليخرج من الملعب ويستكمل الحكم الرابع المباراة بدلًا منه، قبل أن يسجل لوكا مودريتش هدف الانتصار في الدقيقة 81.

وسُئل توني عن البطاقة الصفراء التي حصل عليها في المباراة، فقال: "إذا حصل كروس أو أنشيلوتي على بطاقة صفراء، فلابد من وجود شيء خاطئ (كلاهما أنذره دي ميرا). أنا لا أحب التعامل مع الحكام أثناء اللعب، ولا أفعل ذلك أبدًا، لكن ما حدث كان كثيرًا، طوال الشوط الأول كان يستخدم صافرته ضدنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في لعبة البطاقة كنت أبتعد عن (بادي) بمتر تقريبًا، وهو من حاول الاصطدام بي فابتعدت، لكن الحكم كان له رأي آخر، كان ذلك جنونًا وهذا ما أغضبني. الله يرى كل شيء وربما أصيب بعد إنذاري بشكل خاطئ!".

وختم: "أتيحت لنا فرص جيدة بالفعل قبل أن يوقف الحكم المباراة بسبب إصابته، لقد ارتكب كل خطأ ممكن، حتى أنه أصيب في أسوأ لحظة (كنا قريبين من التسجيل فعطّل اللعب)، يجب أن يقال حقًا إن الحكم الرابع أدى (بعد الدقيقة 60) أفضل بكثير من دي ميرا".