الأمر محسوم.. ريال مدريد يتجاهل تصريحات كروس!

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تتواصل ردود الأفعال على تصريحات توني كروس، نجم ريال مدريد، بشأن مستقبله مع النادي الملكي، علمًا بأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

ويقدم كروس مستويات مبهرة هذا الموسم مع ريال مدريد، توجها بصناعة هدف رائع لزميله فينيسيوس جونيور في مواجهة بايرن ميونخ (2-2) مساء أمس الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الألماني في تصريحات عقب المباراة، إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أنه يريد الفوز بأكبر قدر ممكن هذا الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت تقارير بأن إدارة النادي تسعى لتجديد عقد النجم الألماني لموسم آخر، ويبدو أن صاحب الـ34 عامًا في طريقه إلى الاستمرار 12 شهرًا في قلعة سانتياجو برنابيو.

وحسب صحيفة "ريليفو"، فإن "إدارة ريال مدريد لا تولي اهتمامًا كبيرًا لتصريحات كروس"، مضيفة: "النادي والجهاز الفني والزملاء جميعهم يعتبرون الصفقة مكتملة للموسم المقبل".