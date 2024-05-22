"جاهز لتولي القيادة".. توني كروس يختار وريثه في ريال مدريد!

ماذا قال النجم الألماني؟

اختار توني كروس نجم ريال مدريد، وريثه في الفريق الملكي، بعدما أعلن أمس الثلاثاء، اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، في قرار صادم لزملائه ومحبيه.

ويقدم كروس مستويات مبهرة مع ريال مدريد هذا الموسم، وأكدت تقارير عديدة أنه في طريقه للتجديد لمدة موسم آخر، لكنه فاجأ الجميع وأعلن اعتزاله.

وانهالت رسائل الوداع على النجم الألماني، كانت إحداها من زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي نشر صورة جمعته بكروس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "عام واحد لم يكن كافيًا، شكرًا لك على كل ما قدمته للعبة، كان من دواعي سروري أنني استمتعت بكرتك وشخصيتك كمشجع وأكثر من ذلك كزميل".

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وأضاف: "لا يزال هناك المزيد من العمل للقيام به هذا الموسم (مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو المقبل)، لكن أتمنى لك كل التوفيق في كل ما هو قادم لك ولعائلتك.. أسطورة".

وسارع كروس إلى الرد على منشور زميله، قائلًا: "شكرًا صديقي، لقد كان المزيد من السنوات معًا غير عادل! استمتعت بكل دقيقة منذ انضمامك! أنت أكثر من جاهز لتولي القيادة! في سن العشرين…".