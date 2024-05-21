بعد اتفاقه على التجديد.. أسباب اعتزال كروس الصادم لريال مدريد!

ماذا قال النجم الألماني؟

تفاجأ الجميع بإعلان الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري، بعد خوض بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وكانت التقارير تشير إلى أن كروس في طريقه إلى تجديد عقده مع ريال مدريد لمدة موسم آخر، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها مؤخرًا، إلا أنه قرر تعليق حذائه في إعلان صادم لكثيرين.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن "كروس وافق قبل أسابيع على التجديد لريال مدريد لمدة عام آخر، لكنه أعاد النظر لأسباب رياضية وعائلية بحتة".

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وأوضحت أن "القرار رياضي بحت وموجه نحو الأسرة، ولا علاقة له بالمال، حيث وضع كروس دائمًا المجد قبل المال، وأظهر ذلك من خلال رفض العروض الاقتصادية المهمة في السنوات الأخيرة".

ولفتت إلى أن نجم ريال مدريد لم يرغب أبدا في تمديد مسيرته لفترة طويلة والاقتراب من 40 عاما، كما يفعل بعض زملائه، كما كان يخشى أن ينتهي به الحال على مقاعد البدلاء، بل على العكس أراد أن يتقاعد فائزا ويشعر بأنه مفيد".

وختمت: "سيركز كروس على مشاريعه الأخرى الأخرى بعد الاعتزال، أكاديمية كرة القدم في بواديلا والتي تتوسع كل عام، إلى جانب المؤسسة التي يديرها بمساعدة زوجته جيسيكا، بالإضافة إلى البودكاست الذي يسجله مع شقيقه كل أسبوع تقريبا".