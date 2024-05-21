صفقة كبرى؟.. ريال مدريد يرسم خطة "ما بعد كروس"

نبأ سعيد للنجم المُهدد!

وضع ريال مدريد خطته لتعويض الألماني توني كروس، نجم الفريق الذي أعلن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لينهي رحلة تاريخية استمرت 10 سنوات داخل جدران النادي الملكي.

ومن المقرر أن يخوض كروس آخر مبارياته مع ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تنتهي مسيرته بالكامل، مع انتهاء مشوار ألمانيا في يورو 2024.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "إدارة الريال لا تفكر في التعاقد مع بديل لكروس خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وإنما تفكر في البحث عن بديل من داخل الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "بعد اعتزال كروس لا يستبعد أن يتحرك النادي تجاه ضم لاعب خط وسط جديد، لكن الأولوية في الموسم المقبل، للاعتماد على أحد لاعبي الفريق الحاليين".

ولفتت إلى أن "المدرب كارلو أنشيلوتي طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، تجديد عقد كروس أو لوكا مودريتش خلال الفترة الماضية"، ويبدو أن النجم الكرواتي يرغب في البقاء، وكان في طريقه للرحيل.

كما يمكن الاعتماد على جود بيلينجهام في مركز رقم 8، ليحل محل كروس، بينما شارك هذا الموسم في مركز صانع الألعاب (10).