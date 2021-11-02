"توقيع النقاز للزمالك لا يمنع لعبه مع الأهلي"

النقاز شارك مع الأهلي ضد الهلال

أوضح الناقد الرياضي صالح الطريقي أن توقيع حمدي النقاز لعقد مع الزمالك لا يمنع لعبه مع الأهلي، وذلك تعليقًا منه على الاحتجاج الذي قدمه الهلال ضد مشاركة اللاعب خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي.

اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة انتهى بالتعادل 1-1، وقد شارك به الظهير الأيمن بديلًا في الشوط الثاني وقدم أداءً جيدًا.

ما القصة؟ لماذا احتج الهلال على مشاركة النقاز مع الأهلي؟

الأهلي كان قد ضم النقاز وسجله في قائمته المحلية بعد غلق سوق الانتقالات الصيفي، مستفيدًا من كونه لاعب حر بعد فشل انضمامه للزمالك في صفقة انتقال مجانية عقب فسخ عقده مع الترجي التونسي.

وجاء فشل تعاقد اللاعب مع الزمالك لمنع النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مسؤولو الزمالك أكدوا أن عقد النقاز مع الأهلي يمتد لموسم واحد فقط، بعده سيعود اللاعب لارتداء القميص الأبيض، وهو ما دفع بالبعض باعتبار ما حدث بأنه شيء من التلاعب لأن الصفقة أشبه بالإعارة.

الهلال تقدم بشكوى ضد مشاركة النقاز مع الأهلي كونه سُجل في قائمة الفريق بعد غلق فترة الانتقالات، وقد طالب بنقاط المباراة كاملة.

ماذا قال الطريقي عن احتجاج الهلال؟

الطريقي تحدث عن الأمر خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي يوم أمس، وقد قال "النقاز ربما وقع عقد مع الزمالك يبدأ بعد انتهاء منع النادي من التسجيل، والأهلي ربما وقع معه عقدًا الآن وهو حر، لكن لا أعلم كيف ستنظر لجنة الاحتراف لهذا الأمر، هل سيُنظر له بأنه وقع عقدين رغم وجود فارق زمني بينهما؟".

أضاف "ودفاعًا عن لجنة الاحتراف، توقيع النقاز لعقد مع الزمالك لا يعني عدم قانونية انضمامه ولعبه للأهلي، لأنه غير مسجل في قائمة الزمالك، النادي يستطيع توقيع عقود مع 20 لاعب لكنه لا يُسجلهم جميعًا، وقد رأينا النصر كيف وقع عقد مع جلال الدين ماشاريبوف ولم يستطع قيده بسبب عدم حصوله على الكفاءة المالية".

أتم "هناك فارق بين توقيع العقد وتسجيل اللاعب، توقيع العقد ملزم قانونيًا للطرفين لكن الأمر الحاسم في النهاية هو تسجيل اللاعب في قائمة النادي، وهذا لم يحدث مع الزمالك والنقاز".

اقرأ أيضًا |