رغم غضب الأهلي .. الهلال يطالب بنقاط مباراة الكلاسيكو كاملة

الهلال يطالب الحصول على مستحقاته كاملة

حالة من الغضب تسيطر على مسؤولي النادي الأهلي عقب مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بسبب الأداء التحكيمي، ولكن مسؤولي الفريق الأزرق غاضبون أيضًا ويطالبون بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة كانت مثيرة تحكيميًا.

لماذا غضب الأهلي من التحكيم في مباراة الكلاسيكو؟

المباراة كانت مثيرة على الجانب التحكيمي، حيث كانت هناك العديد من اللقطات الجدلية التي حدثت خلال المباراة، وحسب ما ذكره خبير تحكيمي، فإن الأهلي تعرض للظلم.

لعل أبرز لقطات المباراة هي إلغاء احتساب ركلة جزاء للمهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالدقيقة 60، بعد عرقلته من جانب محمد البريك الذي قام بشده بشكل واضح.

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لماذا يطالب مسؤولي الهلال بالحصول على نقاط المباراة كاملة؟

وأكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن نادي الهلال تقدم باحتجاج رسمي على مشاركة التونسي حمدي النقاز مع النادي الأهلي في مباراة الكلاسيكو.

الهلال طالب في الاحتجاج بالحصول على نقاط مباراة الكلاسيكو كاملة، بسبب المخالفة الإدارية التي حدثت، بمشاركة النقاز الذي تم تسجيله خارج فترة القيد الرسمية.

وتعاقد الأهلي مع النقاز في صفقة انتقال حر، وتم تسجيله بدلًا من الصربي ليوبومير فيسا، الذي تم فسخ التعاقد معه بسبب التأكد من أن إصابته مزمنة، وهو الأمر الذي يتيح للراقي بقيد لاعبًا بدلًا منه.

كيف انتقل حمدي النقاز إلى النادي الأهلي؟

وكان حمدي النقاز لاعبًا في صفوف الترجي التونسي، ليتم فسخ التعاقد بين الطرفين بسبب عدم تقديم اللاعب المستوى المنتظر منه، ليصبح لاعبًا حرًا.

وبعدها أعلن نادي الزمالك المصري عن التعاقد مع حمدي النقاز، وقام اللاعب التونسي بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الأبيض، ولكن لم يتم تفعيل العقد بسبب عدم وجود مكانًا شاغرًا في قائمة الفريق.

وتقدم الأهلي السعودي بعرض للاعب التونسي من أجل ضمه، مستغلًا أنه لاعبًا حرًا ليس مقيدًا بأي فريق، ليضمه الراقي لمدة موسم واحد فقط، على أن ينتهي الموسم ويعود إلى الزمالك ليُفعل عقده.

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