توران: فوجئت بانضمامي لبرشلونة، كنت أظن أنني ذاهب لبايرن ميونخ

سيميوني مدرب عظيم..

اعتبر أردا توران، لاعب برشلونة السابق، أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للنادي الكتالوني، كان السبب الرئيسي في مغادرته كامب نو، في الوقت الذي أكد فيه على أن تجربته مع البلوجرانا لم تكن فاشلة نظرًا لأنه لم يتحصل على فرصته كاملة.

توران انضم إلى برشلونة في 2015 بعد التألق الكبير له مع أتلتيكو مدريد نظير 34 مليون يورو، إلا أن الأداء الذي قدمه حتى رحيله في يناير 2018 لم يكن كالمتوقع على الإطلاق.

الدولي التركي في حديثه أثنى بشدة على مدربه السابق دييجو سيميوني وشدد على أن لولاه لما وصل إلى مستواه المميز، وروى قصة تُبرز القيمة الفنية العالية للوتشو عندما واجه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2014.

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توران تحدث عن فترة برشلونة قائلًا "لم أكن حزينًا عندما غادرت برشلونة، إذا كنت فشلت، لكنت حزنت حقًا. فالفيردي لم يمنحني دقيقة واحدة للعب، في الموسم السابق كنت الشخص الأكثر صناعة للأهداف بعد ميسي وسواريز.".

أما عن انضمامه لبرشلونة، قال "لم يخبرني وكيلي أن برشلونة اتفق مع أتلتيكو، أكتشفت الأمر بعد 15 يومًا، ظننت أنني سأذهب إلى بايرن ميونخ، العام السابق كنت على مقربة من مانشستر يونايتد حتى اللحظات الأخيرة.".

أما عن سيميوني، فقال "قمنا بتحليل تشيلسي بصورة رائعة للغاية في مباراة العودة بفضل سيميوني، لقد أخبرننا أن هازارد لا يعود للدفاع في الجبهة اليُمنى، بالفعل خرج خوانفران ثلاث مرات بثلاثة أهداف وانتصرنا.".

الجدير بالذكر أن الروخيبلانكوس قد خسروا لقب دوري الأبطال في تلك النسخة على يد الجار اللدود ريال مدريد بعد الهزيمة في النهائي برباعية لهدف.