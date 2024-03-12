صيام رمضان؟ .. سؤال غريب في مؤتمر إنزاجي بسبب تورام!

"لاعب واحد يفعل ذلك في إنتر"

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تحدث سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر، عن مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال إنزاجي في مؤتمر صحفي: "العام الماضي، وصلنا إلى نهائي جميل في دوري الأبطال، والآن نريد تحقيق تقدمٍ آخر، دعونا نترك أمر الدوري جانبًا".

وأضاف: "أتلتيكو مختلف على أرضه، آخر 28-29 مباراة خسروا فقط أمام أتلتيك بيلباو، لم يستحقوا الخسارة، نعرف جميعًا من أتلتيكو ومن يدربه".

وردًا على سؤال حول صيام ماركوس تورام (مسيحي) في شهر رمضان، علق إنزاجي: "أنا على علم بأن اللاعب الشاب أمادو سار فقط هو من يقوم بذلك، الشاب من بريفمافيرا الذي أحضرناه بسبب إصابة أرناتوفيتش القاضية".

ويدخل إنتر ميلان مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة حيث يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 70 هدفًا وتلقي 13 هدفًا.

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